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СпортLady

Украинская секс-бомба похвасталась пышной грудью

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Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева похвасталась на камеру своей пышной грудью.

Так, артистка сняла пикантное Stories в Instagram, где демонстративно показала красивую зону декольте, подчеркнутую красным боди.

Астафьева снялась в гримерке, где также была ее подруга.

Скриншот из Stories

Instagram @da_astafieva

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"Как только я прихожу сюда, она начинает краситься. А зачем я тогда показываю такое декольте?" - пошутила Даша и сняла крупным планом аппетитные формы.

Скриншот из Stories

Instagram @da_astafieva

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Скриншот из Stories

Instagram @da_astafieva

Как писал OBOZREVATEL, накануне певица Дарья Астафьева рассказала правду о своих отношения с Артемом Кимом. Судебные разбирательства над парнем длятся еще с лета 2017 года.

Персона
Даша Астафьева
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