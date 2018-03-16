Украинская радиостанция выплатила самый крупный штраф из-за квот

Радиостанция "Пятница" выплатила самый крупный штраф с момента введения языкового квотирования на волнах украинского радио.

За нарушение предусмотренных норм Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания высчитал сумму в размере 327,8 тыс. грн, сообщил на личной странице в Facebook член Нацсовета Сергей Костинский.

"Напоминаю, в промежутке с 07:00-14:00 доля песен, исполненных на государственном языке, составила 29% вместо определенных законом 30%", - указал он.

В общем, штраф за нарушение языковых квот на радио составил 5% от суммы лицензионного сбора.

"В прошлом году Национальный совет применил санкцию "штраф" к 17 радиостанциям. Общая сумма штрафов составила более 1 млн грн", - добавил Костинский.

Прежде один из крупнейших штрафов Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по той же причине наложил на радиостанцию "ЭРА FM". Сумма выплат составила 317 тыс. грн.

Напомним, в июне 2016 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект о внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно доли песен государственным языком в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах).

Закон предусматривает обязанность телерадиоорганизациями при осуществлении радиовещания обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% от общего объема песен распространенных в течение суток, в том числе не менее 35% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7.00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 часов.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении.