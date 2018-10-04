Украинская поп-звезда засветила сексуальную фигуру и лицо без макияжа

Украинская поп-исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" восхитила своих фолловеров пикантным утренним селфи.

Судя по всему, артистка проводит время в отпуске за рубежом, откуда и постит фото в своем Instagram-профиле. 4 октября утром Каминская показалась фанам в ярком купальнике и без макияжа.

"И некому меня сфоткать. Доброе утро, инста Мир", - прокомментировала селфи Каминская.

На фото певица запечатлена в разноцветном боди, которое подчеркнуло ее подтянутую фигуру.

Всего за час с лишним пост Каминской собрал более 10 тыс. лайков, и десятки комментариев, в которых фолловеры звезды расхвалили ее фигуру и внешность.

"Богиня", "Такая красивая и настоящая", "Прекрасная. Мой идеал женщины", "Очень сексуально", "Вам очень здорово в этом купальнике", - стали делиться впечатлениями под снимком.

Где именно проходит ее отпуск, артистка уточнять не стала.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, звезда "НеАнгелов" показала полностью обнаженное тело.