МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

Украинская поп-звезда засветила сексуальную фигуру и лицо без макияжа

700Читать материал на украинском

Украинская поп-исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" восхитила своих фолловеров пикантным утренним селфи.

Судя по всему, артистка проводит время в отпуске за рубежом, откуда и постит фото в своем Instagram-профиле. 4 октября утром Каминская показалась фанам в ярком купальнике и без макияжа.

"И некому меня сфоткать. Доброе утро, инста Мир", - прокомментировала селфи Каминская.

На фото певица запечатлена в разноцветном боди, которое подчеркнуло ее подтянутую фигуру.

Всего за час с лишним пост Каминской собрал более 10 тыс. лайков, и десятки комментариев, в которых фолловеры звезды расхвалили ее фигуру и внешность.

Новости
"Много ест и не толстеет": Дантес рассказал, что его бесит в Дорофеевой

"Богиня", "Такая красивая и настоящая", "Прекрасная. Мой идеал женщины", "Очень сексуально", "Вам очень здорово в этом купальнике", - стали делиться впечатлениями под снимком.

Где именно проходит ее отпуск, артистка уточнять не стала.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, звезда "НеАнгелов" показала полностью обнаженное тело.

Персоны
Слава Каминскаягруппа "НеАнгелы"группа "НеАнгелы"
Объекты
соцсетиInstagramшоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги