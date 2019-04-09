Украинская поп-певица станцевала на камеру без белья: в сети ажиотаж

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и бывшая участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как DJ NANA, предстала перед поклонниками в сети без белья.

Артистка показала горячий ролик на своей странице в Instagram, где станцевала в откровенном платье, подчеркивающем ее аппетитные формы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Во время пикантных движений Наны частично оголялась ее грудь и другие части тела. Поклонники пришли в восторг от эротического видео певицы.

DJ NANA (Анастасия Кумейко) Instagram @anastasia_domination

В комментариях многие пользователи отметили, что Кумейко выглядит сексуально, но многих смутило то, что под платьем нет белья.

Скриншот видео Instagram @anastasia_domination

Скриншот видео Instagram @anastasia_domination

Новости Украинская певица показала фигуру в откровенном купальнике

Скриншот видео Instagram @anastasia_domination

"Боже, какая магия красоты! Ты в трусиках танцуешь? Я ждал продолжения!" – написали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кумейко летала на отдых в Таиланд, откуда не переставала радовать поклонников пикантными снимками. В первые дни она опубликовала фото, на котором изображена абсолютно голой. Не забывала певица также показывать себя в купальнике, лежа в белоснежном песке на пляже.

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