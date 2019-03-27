Украинская певица в купальнике впечатлила сексуальным телом

Украинская исполнительница Алена Омаргалиева, вокалистка проекта TamerlanAlena, впечатлила своих фолловеров в Instagram эффектным фото в купальнике.

На личной странице в соцсети поп-звезда опубликовала фото у бассейна, на котором позирует на фоне утреннего пейзажа.

"Рано", - коротко подписала она фотографию.

Помимо комплиментов относительно внешности певицы в комментариях встречаются догадки пользователей соцсети. Внимательные фолловеры Омаргалиевой предположили, что артистка снимает новый клип и для этого отправилась к океану.

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Правдивы ли домыслы, не известно. Артистка, судя по всему, предпочла сохранить интригу.

Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Как писал ранее OBOZREVATEL, одна из "ангелов" бренда Victoria’s Secret Тейлор Хилл раскрыла свой секрет идеальной фигуры. Девушка рассказала, что перед важными съемками, всегда увеличивает физические нагрузки. При этом Хилл следит за своим питанием, чтобы всегда чувствовать себя хорошо, но строгой диеты не придерживается.

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