Украинская певица стала ведущей российской премии

Опальная украинская исполнительница Анна Седокова похвасталась своим фолловерам в Instagram, что стала ведущей музыкальной премии российского телеканала RU.TV.

На личной странице в соцсети поп-дива поблагодарила представителей премии, упомянув, что ее клип к песне "Увлечение" также был номинирован в категории "Самое сексуальное видео".

"Теперь официально!! Я рада стать ведущей премии RU.TV. Я благодарю вас и мою невероятную команду. И огромное спасибо нашей потрясающим профессионалам, создавшим это фото", - прокомментировала свежий снимок Седокова.

Менее чем за час пост исполнительницы собрал более 17 тыс. лайков.

Напомним, клип Анны Седоковой к песне "Увлечение" оказался под шквалом критики в соцсетях и на YouTube. Пользователи видеохостинга обвинили артистку в излишней откровенности.

Ролик собрал в сети более 5 миллионов просмотров, при этом свыше шести тысяч дизлайков.

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