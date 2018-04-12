Украинская певица стала ведущей российской премии

Опальная украинская исполнительница Анна Седокова похвасталась своим фолловерам в Instagram, что стала ведущей музыкальной премии российского телеканала RU.TV.
На личной странице в соцсети поп-дива поблагодарила представителей премии, упомянув, что ее клип к песне "Увлечение" также был номинирован в категории "Самое сексуальное видео".
"Теперь официально!! Я рада стать ведущей премии RU.TV. Я благодарю вас и мою невероятную команду. И огромное спасибо нашей потрясающим профессионалам, создавшим это фото", - прокомментировала свежий снимок Седокова.
Теперь, официально!! Я рада стать Ведущей Премии RU.TV @ru_tv , которая состоится 26 мая в @crocuscityhall ❤️ Так же, клип #УВЛЕЧЕНИЕ номинирован на #СамоеСексуальноеВидео года ! И это только начало 🥂 Я благодарю #ВАС ! И мою невероятную команду 💋 И огромное спасибо нашей потрясающим профессионалам, создавшим это фото - @belovaphotographer ❤️ Style - @maxgor MakeUp - @romanovamakeup Hair - @elenaball19
Менее чем за час пост исполнительницы собрал более 17 тыс. лайков.
Напомним, клип Анны Седоковой к песне "Увлечение" оказался под шквалом критики в соцсетях и на YouTube. Пользователи видеохостинга обвинили артистку в излишней откровенности.
Ролик собрал в сети более 5 миллионов просмотров, при этом свыше шести тысяч дизлайков.
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