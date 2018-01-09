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Украинская певица сняла клип-молитву: видеофакт

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Народная артистка Украины Руслана Лыжичко представила новый музыкальный проект "Молитва Світла", который посвятила украинской духовной музыке.

О своей работе Руслана рассказала на личной странице в соцсети Facebook.

В рамках нового проекта певица обнародовала видеоклип на авторскую версию молитвы "Отче Наш". Съемки ролика проходили в киевском Софийском соборе.

"Украинская молитва чудотворная. Мы нашли древние духовные традиции украинской молитвы. Это молитва на одной ноте, на одном дыхании! Украинская духовная музыка неповторимая. Это будет попытка попасть в тот канон, который существовал около тысячи лет назад", - рассказала о своем рождественском проекте Руслана.

Новое видео является фрагментом большого Рождественского фильма, который выйдет в 2019 году.

Руслана

facebook.com/ruslana.lyzhychko

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Руслана

facebook.com/ruslana.lyzhychko

Как сообщал "Обозреватель", ранее Руслана поразила необычной манерой пения.

Персона
Руслана Лыжичко
Место
УкраинаКиев
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