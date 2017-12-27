Полякова удивила поклонников публичным поцелуем с женщиной

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая недавно показала трогательное фото с дочерью, шокировала поклонников поцелуем с женщиной.

Об этом передает ТаблоID.

Инцидент случился на премьере первой украинской эротической комедии "Свингеры", которая состоялась 26 декабря в Киеве.

Поцеловала Полякова свою коллегу по фильму Анну Сливанчук.

Оля Полякова и Анна Сливанчук ТаблоID

Оля Полякова, Анна Сливанчук, Алексей Вертинский ТаблоID

На своей странице в соцсети Instagram певица сообщила, что муж уже посмотрел новый фильм и пошутила, что из дома ее не выгнал.

Как сообщал "Обозреватель", в сети разгорелись бурные дискуссии вокруг розыгрыша украинской певицы Оли Поляковой комиками студии "Квартал 95".