Полякова удивила поклонников публичным поцелуем с женщиной

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая недавно показала трогательное фото с дочерью, шокировала поклонников поцелуем с женщиной.
Об этом передает ТаблоID.
Инцидент случился на премьере первой украинской эротической комедии "Свингеры", которая состоялась 26 декабря в Киеве.
Поцеловала Полякова свою коллегу по фильму Анну Сливанчук.
Оля Полякова и Анна Сливанчук
ТаблоID
Оля Полякова, Анна Сливанчук, Алексей Вертинский
ТаблоID
На своей странице в соцсети Instagram певица сообщила, что муж уже посмотрел новый фильм и пошутила, что из дома ее не выгнал.
Как сообщал "Обозреватель", в сети разгорелись бурные дискуссии вокруг розыгрыша украинской певицы Оли Поляковой комиками студии "Квартал 95".