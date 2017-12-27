УкрEngРус

Полякова удивила поклонников публичным поцелуем с женщиной

1.1тЧитать новость на украинском

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая недавно показала трогательное фото с дочерью, шокировала поклонников поцелуем с женщиной.

Об этом передает ТаблоID.

Инцидент случился на премьере первой украинской эротической комедии "Свингеры", которая состоялась 26 декабря в Киеве.

Поцеловала Полякова свою коллегу по фильму Анну Сливанчук.

Оля Полякова и Анна Сливанчук

ТаблоID

Новости
"Муж из дому не выгнал?" Полякова взбудоражила фанов пикантным видео

Оля Полякова, Анна Сливанчук, Алексей Вертинский

ТаблоID

На своей странице в соцсети Instagram певица сообщила, что муж уже посмотрел новый фильм и пошутила, что из дома ее не выгнал.

Как сообщал "Обозреватель", в сети разгорелись бурные дискуссии вокруг розыгрыша украинской певицы Оли Поляковой комиками студии "Квартал 95".

Персона
Оля Полякова
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости