Украинская певица покорила фанатов снимком из отдыха

Украинская певица, экс-участница культовой поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая недавно удивила поклонников странным фото, демонстрирующим ее "настоящее лицо", порадовала фанов снимком из отдыха.
Фотографию из экзотического курорта певица выложила в своем Instagram-аккаунте.
На снимке Анна позирует в легком красном платье, которое выгодно подчеркивает красивую фигуру артистки.
Анна Седокова на отдыхе
Instagram @annasedokova
Подписчики звезды сразу же принялись хвалить Седокову за ее подтянутое тело и привлекательную внешность.
"Боже, как вам идет красный цвет!" - отметили фанаты стильный наряд Седоковой.
"Самая красивая девушка в СНГ!" - громко похвалили Анну, добавив, что восхищаются певицей.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Седокова пожаловалась на то, что разучилась жить. Певица посетовала, что ей не хватает "безудержного веселья".