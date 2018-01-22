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Украинская певица покорила фанатов снимком из отдыха

2.1т

Украинская певица, экс-участница культовой поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая недавно удивила поклонников странным фото, демонстрирующим ее "настоящее лицо", порадовала фанов снимком из отдыха.

Фотографию из экзотического курорта певица выложила в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Анна позирует в легком красном платье, которое выгодно подчеркивает красивую фигуру артистки.

Анна Седокова на отдыхе

Instagram @annasedokova

Подписчики звезды сразу же принялись хвалить Седокову за ее подтянутое тело и привлекательную внешность.

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"Боже, как вам идет красный цвет!" - отметили фанаты стильный наряд Седоковой.

"Самая красивая девушка в СНГ!" - громко похвалили Анну, добавив, что восхищаются певицей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Седокова пожаловалась на то, что разучилась жить. Певица посетовала, что ей не хватает "безудержного веселья".

Персона
Анна Седокова
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