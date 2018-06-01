Украинская певица отправилась в оккупированный Крым

Участница вокального проекта "Голос.Діти", юная певица Ева Лепа отправилась в оккупированный Крым.

Там она выступит в финале российского конкурса "Детская Новая волна-2018", который проходит 31 мая и 1 июня. Об этом передает Styler.

На своей личной странице в социальной сети Instagram девочка опубликовала фотографии, сделанные в оккупированной Ялте.

Ева Лепа в Ялте Instagram @evsi_22

Ева Лепа в Ялте Instagram @evsi_22

На официальном сайте конкурса Ева отмечена, как его участница.

К слову, участники "Детской Новой волны" получили поздравления от президента РФ Владимира Путина.

В сети также опубликовано выступление Евы Лепы в полуфинале "Детской Новой волны-2018".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали о серьезных проблемах Крыма.