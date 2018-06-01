Украинская певица отправилась в оккупированный Крым

Участница вокального проекта "Голос.Діти", юная певица Ева Лепа отправилась в оккупированный Крым.
Там она выступит в финале российского конкурса "Детская Новая волна-2018", который проходит 31 мая и 1 июня. Об этом передает Styler.
На своей личной странице в социальной сети Instagram девочка опубликовала фотографии, сделанные в оккупированной Ялте.
Ева Лепа в Ялте
Instagram @evsi_22
Ева Лепа в Ялте
Instagram @evsi_22
На официальном сайте конкурса Ева отмечена, как его участница.
К слову, участники "Детской Новой волны" получили поздравления от президента РФ Владимира Путина.
В сети также опубликовано выступление Евы Лепы в полуфинале "Детской Новой волны-2018".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали о серьезных проблемах Крыма.
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