Украиноязычная песня впервые возглавила чарт клипов YouTube

Песня "Плакала" популярной группы Kazka стала лидером в украинском сегменте YouTube.

Ролик является не клипом, а official audio и по состоянию на 9 июля набрал более 10,5 млн прослушиваний.

Отметим, что это первая украиноязычная композиция, которая возглавила хит-парад. Ранее самыми популярными в рейтинге становились русскоязычные синглы.

Загрузили песню "Плакала" на видеохостинг YouTube 17 мая и всего за неделю поднялась на 53 позиции. Завоевать первую позицию композиции удалось на шестой неделе после появления в хит-параде. Сейчас чарт отражает данные за 22-28 июня 2018 года.

"Радостно от того, что в Украине появляются новые качественные исполнители, которых люди слушают не из-за квоты, но при этом грустно, что снять свой клип, который бы конкурировал с русскоязычной попсой, им уже не по карману. Вот где пригодился бы какой-нибудь грант от государства, но его нет..." – прокомментировал на своей страничке в Facebook украинский блогер и журналист Денис Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала, что чаще всего иностранные зрители и ее коллеги спрашивают об Украине.