Украинки ошарашили УЕФА: кто такие Asturia и чем известны по всему миру

Украинский квартет Asturia Girls, который исполнит гимн Лиги чемпионов перед финальным матчем нынешнего розыгрыша турнира, состоит из четырех талантливых девушек с образованием Национальной академии им. Петра Ильича Чайковского.

На официальном сайте музыкального коллектива сообщается, что это современный струнный проект с уникальной шоу-программой.

Asturia Girls Facebook - Asturia Girls

"Тембры современных электроинструментов, яркие сценические костюмы и экспрессия исполнения превращают выступления Asturia в зрелищный музыкальный спектакль, а авторские обработки известных произведений впечатляют своим новым оригинальным звучанием", – сказано в описании.

Участницы квартета

Asturia Girls asturia.ua

Вера Валиева – скрипка.

Екатерина Головко – скрипка.

Елена Москаленко – альт.

Мирослава Цыбка – виолончель.

Девушки являются победителями государственных конкурсов скрипачей и виолончелистов, имеют опыт сольного и камерного исполнения.

Что означает название квартета

Asturia Girls на стадионе в Мадриде Facebook - Asturia Girls

ASTURIA происходит от одноименного названия произведения испанского композитора Исаака Альбениса. Девушки выбрали его, потому что это была первая современная обработка творческого коллектива, которая по сей день является визитной карточкой талантливых исполнительниц.

Asturia Girls - Asturia (Иссаак Альбенис)

Девушки покоряют музыкальный ценителей по всему миру необычными аранжировками. Они исполняют саундтреки к фильмам, хиты знаменитых современных исполнителей, таких как Леди Гага, а также дают новые краски классическим композициям.

Квартет Asturia Girls выступает в разных странах мира, где у них уже появилось много поклонников во Франции, Германии, Латвии и Литве, в Дубаях, Монако, Марокко, Австрии и других странах. Музыкальный коллектив получил государственные награды и благодарность благотворительных организаций.

Из наиболее значимых мероприятий за пределами Украины можно выделить шоу большой выставки яхт в Лионе (Франция); открытие отеля и награждение Power Brands Rising Stars Award в Дубае; модный показ в Марокко и другие.

Asturia Girls - Storm (Антонио Вивальди)

Asturia Girls - выступление 2013 года

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Лиги чемпионов-2019 пройдет 1 июня, на стадионе "Ванда Метрополитано". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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