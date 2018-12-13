Украинка получила титул ''Миссис Москва-2018'': модель затравили из-за Евромайдана

Украинка Екатерина Лифшиц, выпускница Киевского института культуры и искусств стала обладательницей титула "Миссис Москва-2018" - конкурса красоты, который прошел в столице России 2 декабря.
При этом, как пишет "Комсомольская правда", в сети модель оказалась под шквалом критики: девушку обвинили в чрезмерном увлечении ботоксом, заподозрили в том, что победу ей обеспечил влиятельный супруг, а также отыскали снимки Лифшиц с Евромайдана.
Фото: kp.ua
Пользователи соцсетей указали на то, как изменилась внешность девушки. Для примера они привели фотографию Лифшиц, сделанную всего несколько лет назад. На снимке киевлянка запечатлена с российским телеведущим Валдисом Пельшем.
Фото: kp.ua
Еще одной причиной для травли стал снимок Лифшиц, где она позирует в Киеве на Евромайдане на фоне сгоревшего Дома профсоюзов. Вскоре после этого муж украинки прокомментировал снимок.
Фото: kp.ua
"Жена очень добрый, хороший человек, она переживает, поскольку не ожидала такой реакции. Хотя, конечно, такое распространено вообще в мире, это часть конкурсов, индустрии красоты — видимо, из-за зависти. Злость такая среди участников, - отметил он. Сама же модель фотографию из соцсетей удалила.
Отмечается, что муж Лифшиц является руководителем агентства кибербезопасности и членом экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Каждый человек решает сам - быть счастливым или наблюдать за счастьем чужим! Мудрый человек требует всего только от себя, глупый же человек- всего от других! Желаю всем ставить свои цели, превращать мечты в действительность, жить, любить, радоваться!!! А не тратить время на чужую жизнь! Наблюдая за чужой жизнью, ваша проходит !!!! Жизнь- это счастье! #missismoscowmissisrussia #миссисмосква2018 #миссисмосква #allamarkina_official
Алла Юрьевна Маркина!!!! Спасибо за этот праздник!!!! Сколько вы вложили сил и энергии, что б подарить всем такой незабываемый и красивый вечер!!!! 👑👑👑👑👑👑 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #миссисмосква #missismoscowmissisrussia #миссисмосква2018 #allamarkina_official
Человеку свойственно хотеть меняться.... К сожалению, окружению человека это почти всегда непросто принять Добиться чего-то в жизни можно только тогда, когда человек в первую очередь думает о собственном развитии, а не о том, какую оценку дадут ему окружающие. #missismoscowmissisrussia #миссисмосква #миссисмосква2018 #allamarkina_official
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