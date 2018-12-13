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Украинка получила титул ''Миссис Москва-2018'': модель затравили из-за Евромайдана

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Украинка Екатерина Лифшиц, выпускница Киевского института культуры и искусств стала обладательницей титула "Миссис Москва-2018" - конкурса красоты, который прошел в столице России 2 декабря.

При этом, как пишет "Комсомольская правда", в сети модель оказалась под шквалом критики: девушку обвинили в чрезмерном увлечении ботоксом, заподозрили в том, что победу ей обеспечил влиятельный супруг, а также отыскали снимки Лифшиц с Евромайдана.

Украинка получила титул ''Миссис Москва-2018'': модель затравили из-за Евромайдана

Фото: kp.ua

Пользователи соцсетей указали на то, как изменилась внешность девушки. Для примера они привели фотографию Лифшиц, сделанную всего несколько лет назад. На снимке киевлянка запечатлена с российским телеведущим Валдисом Пельшем.

Украинка получила титул ''Миссис Москва-2018'': модель затравили из-за Евромайдана

Фото: kp.ua

Еще одной причиной для травли стал снимок Лифшиц, где она позирует в Киеве на Евромайдане на фоне сгоревшего Дома профсоюзов. Вскоре после этого муж украинки прокомментировал снимок.

Украинка получила титул ''Миссис Москва-2018'': модель затравили из-за Евромайдана

Фото: kp.ua

"Жена очень добрый, хороший человек, она переживает, поскольку не ожидала такой реакции. Хотя, конечно, такое распространено вообще в мире, это часть конкурсов, индустрии красоты — видимо, из-за зависти. Злость такая среди участников, - отметил он. Сама же модель фотографию из соцсетей удалила.

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Отмечается, что муж Лифшиц является руководителем агентства кибербезопасности и членом экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Каждый человек решает сам - быть счастливым или наблюдать за счастьем чужим! Мудрый человек требует всего только от себя, глупый же человек- всего от других! Желаю всем ставить свои цели, превращать мечты в действительность, жить, любить, радоваться!!! А не тратить время на чужую жизнь! Наблюдая за чужой жизнью, ваша проходит !!!! Жизнь- это счастье! #missismoscowmissisrussia #миссисмосква2018 #миссисмосква #allamarkina_official

Публикация от Екатерина Лифшиц (@zaushkina)

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Файбер Моня
Файбер Моня
Oh boy! Интересно, бандерлоги, кто она теперь для вас - "зрадныця" чи "сыпаратыстка"? ))
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