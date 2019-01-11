Украинец в списке: в России назвали претендентов на Евровидение-2019

В России озвучили вероятный список претендентов на участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Одним из них в этом году снова стал певец Александр Панайотов, звезда российского проекта "Голос", выходец из Украины.

Который год подряд в стране отказались от открытого национального отбора, как пишет Super, участника на правах организатора просто назначит телеканал "Россия 1".

Филипп Киркоров и Егор Крид Фото: super.ru

В отличии от Украины, где за право представить страну на конкурсе посоревнуются 16 исполнителей и групп, в российском списке претендентов набралось всего 7 имен, к тому же большинство тех, которые звучат в контексте Евровидения каждый год.

Так список возглавили "король" поп-сцены Филипп Киркоров и участник Евровидения-2016 Сергей Лазарев, телеведущая Ольга Бузова и певец Егор Крид, один из исполнителей вирусного хита "Цвет настроения черный".

Также в нем всплыло имя звезды шоу "Голос" Александра Панайотова, уроженца Запорожья, которого намеревались отправить на Евровидение-2017 в Киев до того, как выбор пал на Юлию Самойлову.

В 2017 году Россия демонстративно отказалась от участия в конкурсе, так как в Украину не пустили ее представительницу, певицу Юлию Самойлову, которая ранее была замечена в оккупированном Россией Крыму. Следующей весной, в мае 2018-го, девушка отправилась на конкурс в Португалию, в то время как Александр Панайотов оставался наиболее обсуждаемым кандидатом на участие в конкурсе 2019 года.

Александр Панайотов Фото: restsnames.info

Помимо вышеупомянутых имен в списке претендентов упоминаются менее известные: 33-летняя экс-участница группы "Серебро" Лена Темникова и молодая певица Manizha. Окончательно имя представителя России на конкурсе назовут в середине января.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал, который перенес операцию по пересадке сердца, кардинально сменил имидж. Свежие снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.

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