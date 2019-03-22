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"Украина войдет в Россию": российская рок-певица ошарашила заявлением

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Донбасс сможет быть вновь единым целым с Украиной лишь после того, как сама Украина вслед за Донбассом вернется в состав России.

Украина "грубо поступила" с жителями Донецкой и Луганской областей, а РФ, в свою очередь, может их "спасти". Такое абсурдное заявление сделала скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина в эфире YouTube-канала "ПоТок" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Донбасс никогда не вернется в состав Украины. Это невозможно. Слишком грубо поступила Украина с Донбассом. Украина вернется в Россию, вместе с Донбассом, так и должно быть, так и будет", – высказалась Чичерина.

Юлия Чичерина

Юлия Чичерина

МК

Также она добавила, что на Донбассе "убивают русских", а также озвучила фразу о том, что Украина – это и есть Россия.

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"Не будем загадывать. А что делать? Если там убивают русских, их не могут защитить не в России. Придется всех забирать, чтобы защищать их уже под своим покровом. На все воля божья, я уповаю Россия готова взять в свой состав Донбасс. Україна – це Росія! Там наши люди, мы должны это сделать", – подытожила скандальная артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чичерина отличилась бредовым заявлением о том, что в зоне ООС на стороне Украины воюют иностранные наемники, которые устраивают сафари на бабушек на огородах и электриков на столбах.

Кроме того, она выдала "перл" о том, что украинцы якобы никогда не умели воевать и всегда проигрывали, а потому за их свободу воюют только американцы, европейцы и "стажеры из ИГИЛ".

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Юлия Чичерина
Тег
Новости России
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
УМНИЦА! Хотя по внешности не скажешь
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кстати, в чём-то она права, РФия должна защитить ущемлённых русских, пусть забирают нах*й на историческую родину всё завезённое цапьё, только без украинской земли...
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
эта анорексичка уже вообще крышей поехала...походу сидит на игле!
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