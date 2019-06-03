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"Украина, ты — любовь": Участник "Голос. Діти" взорвал сеть своим выступлением

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Учасник пятого сезона вокального шоу "Голос. Діти" Егор Уманец восхитил сеть трогательным исполнением песни "Шлях додому" певицы и судьи проекта Джамалы.

Так, его голос звучал настолько проникновенно, чисто и нежно, что он повернул к себе саму Джамалу, к которой и отправился в команду. Мальчику даже посчастливилось исполнить несколько строк из этой песни вместе с певицей. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Егор Уманец

Егор Уманец

Фото: instagram/golos.dity

Егор Уманец и Джамала

Егор Уманец и Джамала

Фото: скриншот с видео

"Какой красивый вокал, сразу поняла, что ты должен быть в команде Джамалы. Я почувствовала", — отметила еще один судья проекта Надя Дорофеева из группы "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив заняли одно судейское кресло и будут тренировать свою команду вместе). Все подробности второго выпуска читайте здесь.

Группа "Время и Стекло"

Группа "Время и Стекло"

Фото: скриншот с видео

DZIDZIO

DZIDZIO

Фото: скриншот с видео

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Отметим: в сети возник ажиотаж вокруг выступления. Пользователи прокомментировали, что Егор выступил очень трогательно и заставил их плакать

"Украина, ты — любовь": Участник "Голос. Діти" взорвал сеть своим выступлением
"Украина, ты — любовь": Участник "Голос. Діти" взорвал сеть своим выступлением
"Украина, ты — любовь": Участник "Голос. Діти" взорвал сеть своим выступлением
"Украина, ты — любовь": Участник "Голос. Діти" взорвал сеть своим выступлением
"Украина, ты — любовь": Участник "Голос. Діти" взорвал сеть своим выступлением
"Украина, ты — любовь": Участник "Голос. Діти" взорвал сеть своим выступлением

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель жюри украинского вокального проекта "Голос. Діти", эпатажный певец DZIDZIO (Михаил Хома) ошарашил внезапным заявлением во время первого выпуска шоу. Артист вспомнил жуткую историю из детства, когда два года жил с уверенностью, что "убил" свою бабушку.

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Место
Украина
Тег
Голос. Діти
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