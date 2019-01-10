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''Украина там, а Россия - вон там'': дочь Оли Поляковой рассмешила сеть

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Украинская поп-дива Оля Полякова позабавила своих подписчиков в Instagram коротким видео с младшей дочерью Алисой.

На личной странице в соцсети артистка опубликовала ролик, на котором спорит с девочкой о своем перелете из США в Таиланд, после чего Алиса исправляет маму и рассказывает, в какой стороне Земли, по ее мнению, на самом деле находятся страны.

"Как прекрасно, я добралась, - отметила певица на видео, снимая океан. - Неужели? Я пролетела полмира".

Эта фраза вызвала смех маленькой дочери, которая взялась доказывать маме, что она преувеличивает.

"Это правда, я была в Америке, а теперь я в Таиланде. Я пролетела больше чем полмира, два океана..." - продолжила возражать артистка.

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Однако дочь снова перебила ее и стала указывать рукой в разные стороны: "Вот там Европа, там Украина, а вон там - Россия", - заявила она, указав пальцем в небо.

"Думаешь там Россия? На небе? Понятно…" - посмеялась Полякова.

Видео певицы собрало в соцсети более 130 тыс. просмотров. В комментариях фолловеры звезды начали шутить о России, которая "уже на небе".

"Устами младенца глаголит истина". "А девочка знает, что говорит", "Вот, даже ребенку понятно все", - стали смеяться под роликом.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Оля Полякова впечатлила поклонников подростковым фото. Архивный снимок знаменитости поразил фолловеров артистки, которые акцентировали внимание на ее сходстве со старшей дочерью Марией.

Персона
Оля Полякова
Теги
соцсетиInstagramшоу-бизнес
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CARGO 100
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Всё правильно ! Росія понад усіх !!!
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