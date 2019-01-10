''Украина там, а Россия - вон там'': дочь Оли Поляковой рассмешила сеть

Украинская поп-дива Оля Полякова позабавила своих подписчиков в Instagram коротким видео с младшей дочерью Алисой.

На личной странице в соцсети артистка опубликовала ролик, на котором спорит с девочкой о своем перелете из США в Таиланд, после чего Алиса исправляет маму и рассказывает, в какой стороне Земли, по ее мнению, на самом деле находятся страны.

"Как прекрасно, я добралась, - отметила певица на видео, снимая океан. - Неужели? Я пролетела полмира".

Эта фраза вызвала смех маленькой дочери, которая взялась доказывать маме, что она преувеличивает.

"Это правда, я была в Америке, а теперь я в Таиланде. Я пролетела больше чем полмира, два океана..." - продолжила возражать артистка.

Однако дочь снова перебила ее и стала указывать рукой в разные стороны: "Вот там Европа, там Украина, а вон там - Россия", - заявила она, указав пальцем в небо.

"Думаешь там Россия? На небе? Понятно…" - посмеялась Полякова.

Видео певицы собрало в соцсети более 130 тыс. просмотров. В комментариях фолловеры звезды начали шутить о России, которая "уже на небе".

"Устами младенца глаголит истина". "А девочка знает, что говорит", "Вот, даже ребенку понятно все", - стали смеяться под роликом.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Оля Полякова впечатлила поклонников подростковым фото. Архивный снимок знаменитости поразил фолловеров артистки, которые акцентировали внимание на ее сходстве со старшей дочерью Марией.