''Украина, спасибо за любовь!'' Энрике Иглесиас дал большой концерт в Киеве

В Киеве в воскресенье, 30 сентября, выступил известный латиноамериканский певец Энрике Иглесиас.

В сети уже появились первые фото и видео с "НСК "Олимпийский", где проходил концерт. В частности, сам певец опубликовал видео на своей страничке в Instagram. "Украина, спасибо за всю любовь!", — написал он.

Другие пользователи Instagram тоже опубликовали многочисленные фото и видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября улицы возле НСК "Олимпийский", где должен был состоятся концерт, заполонили толпы фанатов исполнителя, а у спорткомплекса образовалась огромная пробка

Напомним, что в последний раз Иглесиас выступал в Киеве во Дворце спорта в поддержку своего альбома Insomniac в ноябре 2007 года.