"Украина – моя родная страна": победительница "Голос. Діти" из Казахстана взорвала сеть признанием в финале

На суперфинале вокального проекта "Голос. Діти-5", который состоялся в воскресенье, 7 июля, выступила победительница предыдущего, четвертого сезона Данелия Тулешова вместе со своим тренером MONATIK.

Так, 12-летняя девочка из Казахстана исполнила с украинским хитмейкером трек "Добеги" и взорвала сеть признанием об Украине. Видео номера опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Украина – моя вторая родная страна! Я правда за все благодарна вам, я думаю, что приеду еще на "взрослый" "Голос", – трогательно поделилась Тулешова со зрителями.

MONATIK и Данелия Тулешова YouTube

Поклонники проекта "Голос. Діти" расхвалили победительницу четвертого сезона и отметили, что девочка очень похорошела и повзрослела, но ее голос при этом остался по-прежнему невероятно сильным и проникновенным.

"Это кайф для ушей и взрыв мозга! Повзрослела, но все также прекрасна и талантлива", – расхвалили юную артистку в сети.

"Вы заметили, что уже второй сезон подряд безоговорочными фаворитами являются дети из других стран?" – подчеркнули другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом сезоне шоу "Голос. Діти" победил грузинский певец Александр Зазарашвили. Подробнее о том, как 12-летний мальчик стал сенсацией и что о нем известно, читайте по этой ссылке.

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