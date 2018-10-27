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''Уймитесь, ущербные'': Волочкова агрессивно ответила на критику

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Известная российская балерина Анастасия Волочкова агрессивно и жестко ответила своим подписчикам на критику в ее адрес за то, что она станцевала в пансионате для пожилых людей, куда сдала своего отца-инвалида.

Обращение к поклонникам балерина опубликовала на своей странице в Instagram под фотографиями отца в этом самом доме престарелых.

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"Хочется сказать пару слов невеждам и моральным уродам... Когда у вас отец уходит из семьи, когда вам 14 лет... Вы несете за него ответственность? А я за своего несу! И после его инсульта. Он в надежном месте, пока в его квартире, подаренной мною же, производит полнейший ремонт питерская компания . Утоните в своей желчи и злобе", - написала Волочкова.

"Живы ли ваши родители? И как каждый из вас помогает им? Если бы вы знали, какая опека тут? У многих и возможностей нет обеспечить старость своим родителям в принципе достойную! А у меня есть все возможности сделать все, чтобы пока в папиной квартире делают крутой ремонт, такой, от которого вы, нелюди, тоже вздрогнете. Уймитесь, ущербные", -добавила она.

Таким постом балерина вызвала еще более негативную реакцию от своих подписчиков, которые назвали ее невоспитанной, злой и хвастливой.

''Уймитесь, ущербные'': Волочкова агрессивно ответила на критику
''Уймитесь, ущербные'': Волочкова агрессивно ответила на критику
''Уймитесь, ущербные'': Волочкова агрессивно ответила на критику
''Уймитесь, ущербные'': Волочкова агрессивно ответила на критику
''Уймитесь, ущербные'': Волочкова агрессивно ответила на критику
''Уймитесь, ущербные'': Волочкова агрессивно ответила на критику
''Уймитесь, ущербные'': Волочкова агрессивно ответила на критику

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анастасия Волочкова неприятно удивила поклонников танцем в пансионате для пожилых людей, куда сдала своего отца-инвалида.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
РоссияСанкт-Петербург
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