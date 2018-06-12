Как выяснилось, актеру Уиллу Смиту не нравится, что его сын носит женскую одежду. Об этом сообщает Independent Online.

Джада Пинкетт Смит, супруга актера и мать Джейдена, в интервью вспомнила, как Уилл в 2016 году отреагировал на известие о том, что его сын снялся в рекламе женской одежды Louis Vuitton: "Нужно отдать Джейдену должное – его стиль, его выбор одежды особенно смелый, если учесть тот факт, что он – темнокожий парень и сын актера и звезды хип-хопа", - говорит Джада. - У Уилла, конечно, свое мнение на этот счет. Помню, как он позвонил мне и спросил: "Ты обсуждала с Джейденом все это? Что он теперь носит юбки?" И я ответила – "Да, обсуждала. Он счастлив и это главное"".

Публикация от Jaden Smith (@c.syresmith) 28 Янв 2016 в 8:31 PST

Уилл Смит от выбора сына не в восторге, а вот Джада не устает подчеркивать, насколько это смелый поступок: "Джейден рассказывал, что носит юбки, чтобы дать детям свободу, чтобы дать другим людям свободу думать нешаблонно, самовыражаться и не бояться, что их за это будут травить".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что дети знаменитого актера Уилла Смита, дочка Уиллоу и сын Джейден, снялись в экстравагантной фотосессии для модного глянца.