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"Ух, я бы ее": Семенович в купальнике возбудила сеть

5.6тЧитать новость на украинском

Российская певица Анна Семенович отправилась на отдых на остров Бали.

Пышногрудая артистка публикует соблазнительные фото в Instagram.

Пользователям сети понравились фото Семенович в купальнике. Два снимка певицы собрали около 70 тысяч лайков.

Особенно фотографии понравились мужчинам, которые забросали аккаунт певицы предложениями и комплиментами.

"Сделай селфи без лифчика", "Ты пантера!", "Какой хороший ротик", "Очень горячо", "Ух, я б ее", "Красивая такая", "Анна, вы безумно эротичная, неотразимая и возбуждаете", "Сексуальная и красивая", "Такой мощный бюст, я млею", - пишут подписчики фотоблога Семенович.

Как сообщал "Обозреватель", Анну Семенович сделали лицом эротического сайта.

Персона
Анна Семенович
Объекты
соцсетизвезды в бикини
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