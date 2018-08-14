Угроза лишить Израиль "Евровидения-2019": озвучено решение

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" в Израиле, который недавно вновь оказался под угрозой срыва из недостатка средств, таки состоится в стране певицы-победительницы "Евровидения-2018", израильтянки Нетты Барзилай.

Как сообщает местная газета The Jerusalem Post, израильское министерство финансов и корпорация общественного вещания KAN договорились о выплате 50 миллионов шекелей (12 млн евро или 13,7 млн долларов) в виде гарантийного взноса Европейскому вещательному союзу (ЕВС).

Согласно источнику, вся сумма средств должна быть переведена уже сегодня, 14 августа. Именно в этот день истекает отведенный организаторами срок для внесения необходимого залога.

Корпорация KAN получила разрешение взять кредит для оплаты депозита. Согласно условиям сделки, правительство выплатит его вместо общественного вещателя в том случае, если корпорация не сможет вернуть сумму ввиду "непредвиденных обстоятельств".

Отмечается, что ранее KAN оценила расходы на проведение "Евровидения-2019" в 157 миллионов шекелей (порядка $43 млн). При этом доходы от проведения конкурса оцениваются всего в $14,5 млн. Разницу в $28 с лишним млн корпорация требовала из госбюджета Израиля.

В свою очередь, министерство финансов Израиля и премьер-министр настаивали, что вещатель должен сам найти финансы в своем бюджете для организации песенного конкурса.

Напомним также, что вокруг конкурса "Евровидение-2019" скандалы возникают не впервые. Изначально споры разгорелись вокруг места проведения конкурса: власти Израиля и организаторы не могли достичь компромисса и решить, в каком же городе проведут музыкальное соревнование.

В июне в министерстве финансов Израиля заявили, что единственная соответствующая стандартам "Евровидения" площадка находится в Тель-Авиве - это один из павильонов городского Центра ярмарок.

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