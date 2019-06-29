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"Удивлена": Лобода раскритиковала лесбийскую историю экс-солистки "Серебра"

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, отреагировала на признание экс-солистки группы "Серебро" Ольги Серябкиной о лесбийском романе с Еленой Темниковой.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram, отметив, что была очень удивлена, когда прочитала интервью.

"Сегодня была искренне удивлена одним из интервью моей коллеги. П.с. тайны дома должны оставаться в доме", – ответила Лобода.

Серябкина и Темникова

Серябкина и Темникова

Коллаж

Мнения фолловеров на реакцию артистки разделились. Некоторые накинулись на нее за критику, а другая часть наоборот поддержала.

"Удивлена": Лобода раскритиковала лесбийскую историю экс-солистки "Серебра"
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"С Еленой я солидарна, а вот зачем вы сделали пост с этой подписью, непонятно", "Светлана, когда вы рассказывали про продюсеров "ВИА Гры" – это было нормально по вашему мнению. А почему нельзя рассказать человеку о тех, кто спустя много лет продолжает делать гадости? Или это просто хайп сейчас на животрепещущую тему? Ну так не надо", "Столько лет молчала... непонятно, кому нужны эти откровения спустя столько лет. Подчеркивает гнилую душу, к сожалению", – ответили поклонники.

"Удивлена": Лобода раскритиковала лесбийскую историю экс-солистки "Серебра"
"Удивлена": Лобода раскритиковала лесбийскую историю экс-солистки "Серебра"
"Удивлена": Лобода раскритиковала лесбийскую историю экс-солистки "Серебра"

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой. Таким образом она ответила на слухи, которые распустила бывшая любовница, что встречалась с продюсером коллектива Максимом Фадеевым.

Что примечательно, Серябкина постоянно пытается привлечь внимание публики к своему творчеству откровенными, а периодически и пошлыми фотосессиями. Недавно она озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье.

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Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
Теги
скандалышоу-бизнес
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