''Удачи тебе, Ваня'': Урганта разнесли в сети за шутку о новой ракете Путина

Телеведущий Иван Ургант на российском телеканале возмутил сеть шуткой о том, что Россия ударит гиперзвуковой ракетой "Авангард" по США.

Об этом ведущий сказал 27 декабря в своей передаче "Вечерний Ургант". Ургант рассказал, что вооруженные силы РФ провели успешное испытание интерконтинентальной ракеты "Авангард". Также он рассказал, что президент РФ Владимир Путин назвал ее "подарком для всех россиян".

Скрин с видео Иван Ургант

Далее скандальный ведущий в шутку пригрозил запуском ракеты Соединенным Штатам.

"А теперь весь мир скрестил пальцы, чтобы мы не передарили этот подарок им. Вот интересно, где растет елка, под которую можно положить такой подарок? Я бы даже сказал, в каком штате?" — пошутил Ургант.

В сети остались недовольны юмором телеведущего.

"Русский ум ярче всего сказывается в глупостях". — Василий Ключевский", "Обезьяны с гранатой", "Иван, вы просто гениальный шутник. Задорнову с Петросяном до вас как раком до Китая. Должен заметить, что в последнее время вы сильно преуспели в повышении качества вашего творческого материала, что не может не радовать простой народ. Продолжайте в том-же духе, не подведите. Вся страна смотрит на вас с надеждой. Ура!﻿", "Ургант, елочка слева от тебя, а Штат называется Кремль.Удачи тебе, Ваня", — написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети подняли на смех Путина, который похвастался ракетным комплексом "Авангард".