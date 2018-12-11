Участница ''Танців з зірками'' впервые показала повзрослевшую дочь: сеть в восторге

Украинский фитнес-тренер и участница шоу "Танці з зірками" Анита Луценко впервые показала поклонникам повзрослевшую дочь Мию. Вместе они снялись в чувственной фотосессии для глянцевого журнала.

Мама и дочка украсили обложку издания Viva. Также артистка рассказала о прелестях материнства и особенностях воспитания ребенка. Фото размещены на странице Аниты в Instagram.

"Мия – это горючая смесь меня и мужа. Это, конечно, такой огонечек! Отстаивает свое "я", и мне это нравится. Я не хочу сделать из нее суперпослушного ребенка, который потом будет слушать всех. Я хочу, чтобы это был ребенок творческий, развитый, имел свою позицию и отстаивал свою точку зрения", – поделилась Луценко.

Фанаты Аниты пришли в восторг от чувственного снимка с дочкой, оставив им десятки комментариев с комплиментами в социальной сети.

"Какая красавица! Что же вы так долго ее от нас прятали?" – написали комментаторы, добавив, что малышка очень похожа на звездную маму.

Анита Луценко с дочкой Instagram @anitasporty

Анита Луценко с дочкой Instagram @anitasporty

Анита Луценко с дочкой Instagram @anitasporty

Как сообщал OBOZREVATEL, Анита Луценко была одной из самых ярких и "техничных" участниц пятого сезона проекта "Танці з зірками", однако внезапно покинула шоу на шестой неделе выступлений.

После проекта она отправилась отдыхать вместе с семьей: мужем и маленькой дочкой в Доминиканскую Республику. Яркими снимками из отдыха Анита хвасталась в своем Instagram-аккаунте.