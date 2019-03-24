Участница Spice Girls призналась в сексе с коллегой по группе

Участница популярной в 90-х группы Spice Girls Мелани Браун заявила, что у нее был секс с коллегой по коллективу Джери Холливэлл. По ее словам это произошло всего один раз.

Она отметила, что позже девушки посмеялись над этим событием. Об этом Браун рассказала в интервью Mail on Sunday.

Spice Girls Время новостей

После откровенно интервью певица начала сомневаться, что поступила правильно. Браун отметила, что ее признание может негативно повлиять на брак Холливэлл.

Джери Холливэлл Muzchart.ru

Джери Холливэлл Википедия

Мелани Браун cosmo.ru

Мелани Браун tsn.ua

Spice Girls Время новостей

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица Виктория Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах. По ее словам, именно отказ заглянуть к нему в номер вечером стал причиной многолетнего конфликта. Уточняется, что карьера у популярной в 90-е певицы не ладилась в последнее время. Ее супруг Вадим Цыганов утверждает, что это происходит из-за отсутствия возможности нормально работать в России, ведь ей не дают этого делать.

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