Участница "Холостяка" имела роман с известным артистом: названо имя

Одна из участниц российского телепроекта "Холостяк-6" развернулась Ольга Ломакина рассказала, что имела отношения с популярным в РФ певцом Стасом Пьехой (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Претедентка на сердце главного героя, артиста Егора Крида, в разговоре с ним призналась, что до проекта у нее был печальный опыт отношений с другим исполнителем — пара рассталась после двух лет отношений из-за его измен, сообщил на Telegram-канал Super.

Сми выяснили, что этим таинственным артистом был именно Стас Пьеха, однако сама Ольга в интервью отказалась упоминать имя бывшего.

Ольга Ломакина Холостяк 2018

"Все, что могу сказать, что на проект я пришла абсолютно свободной девушкой", - заявила она.

Сам же Стас Пьеха отрицает любую связь с Ломакиной. По его словам, с девушкой их связывали исключительно рабочие отношения.

"У меня вообще не было отношений с этой девушкой. Я помню, что она снималась в клипе в нашем продюсерском центре, но не больше", - отметил певец.

Публикация от Super (@super.ru) 29 Апр 2018 в 6:39 PDT

Как сообщал "Обозреватель", ранее на российском шоу "Холостяк" произошел первый секс без участия главного героя Егора Крида.