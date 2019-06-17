Участница "Голос. Діти-5" довела до слез DZIDZIO. Видео

Девятилетняя девочка из Херсона София Яровая довела до слез звездного тренера DZIDZIO, исполнив украинскую народную песню "Ой у вишневому саду".

Это произошло в воскресенье, 16 июня, в завершающем выпуске слепых прослушиваний на шоу "Голос. Діти-5".

Девочка с самого начала своего выступления растрогала всех тренеров проекта пронзительным и искренним звучанием.

В итоге к ней повернул свое кресло DZIDZIO, который к завершению исполнения песни уже сидел весь в слезах.

DZIDZIO Кадр из видео

Девочка заняла последнее возможное место в команде DZIDZIO и прошла на следующий этап отбора "Бои". Другие звездный тренеры (Джамала и группа "Время и Стекло") уже набрали достаточное количество участников в свои команды.

"Я что-то чувствую чистое в ее сердце, поведении, хорошая песня была подобрана. И не обязательно она должна быть драйвовой", – не сдержал эмоций DZIDZIO.

Напомним, ранее OBOZREVATEL, публиковал все подробности последних прослушиваний на "Голос. Діти-5". Судьи, не видя конкурсантов, отбирали самых талантливых и голосистых в свои команды.

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