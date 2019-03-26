Участники Нацотбора-2019 YUKO и KHAYAT представили совместный сингл

Группа YUKO и певец KHAYAT, также известные украинскому зрителю и слушателю как участники Национального отбора на Евровидение-2019, представили совместный сингл VESNIANKA.

Трек исполнители презентовали с ярким клипом, в съемках которого приняли участие их коллеги по цеху The Maneken, Alina Pash, Cape Cod, Анатолий Анатолич и другие творческие люди. На видео они призывают весну, раздеваясь и освобождаясь от пуховиков и теплых вещей (видео смотрите ниже).

"Синглы и особенно коллаборации — это еще одна возможность поэкспериментировать и примерить на себя что-то новое, поэтому в работе над Vesnianka мы впервые пригласили саундпродюсера - Тимура Джафарова, который и раньше частично нам помогал с аудиопродакшеном. С ним и с участием обладателя уникального тембра KHAYAT, мы обновились и вышли в люди в новом звучании", - рассказали участники YUKO.

Помимо YUKO и KHAYAT в съемках приняли участие: The Maneken, Alina Pash, Constantine, Анатолий Анатолич, LAUD, Cape Cod, Роман Бахарев (BAHROMA), LAYAH, Счастливые люди, Алена Гудкова (Кураж Базар), INGRET, Юра Лимонадный (LemOjOvie), Александр Каспров (группа [О]), Mama13 (Сурен Томасян), DJ Katro Zauber, Алена Карась (Тонка), @dukhovnoe_litso, Максим Сердюк, Катерина Офлиян (YEYO), Игорь Бирюченко (YEYO) и Артем Григорян ("Зэ Интервьюер").

Веснянка - это обрядовая песня, предназначенная для того, чтобы разбудить природу и призвать весну. В народе весенние обряды были важной частью фольклора, творчества и жизни людей.

"Для меня это дебютная творческая коллаборация. Веснянка получилась очень драйвовой. Спасибо ребятам за крутую работу. Верю, что эта песня для многих станет олицетворением тепла и новых начинаний", - добавил KHAYAT.

Съемки видео проходили на территории барахолки Кураж Базар.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в хитовом клипе группы KAZKA обнаружили забавный ляп. Об этом рассказал своим подписчикам популярный YouTube-блогер. На одном из кадров ролика блогер заметил, как у вокалистки "поплыла" рука.

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