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Участники ''Голосу країни-9'' довели судей до слез: мощное видео

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В воскресенье, 17 марта, в эфире канала "1+1" проходит 9 выпуск вокального шоу "Голос країни-9". И он является особенным, так как подопечные тренеров продолжают соревноваться между собой на рингах и бороться за место в проекте.

Подопечные Monatik’а - девушка в инвалидном кресле Магдалена Паскар и Александр Мороз - произвели своим номером настоящий фурор, заставив своего наставника расплакаться. Выступление дуэта назвали пока сильнейшим в "боях" 9 сезона (видео смотрите ниже).

Участники проекта сошлись на "ринге" с хитом британского исполнителя Тома Оделла. Выступление оказалось настолько сильным, что Дан Балан не решился его комментировать и выбирать кого-то одного из вокалистов.

Участники ''Голосу країни-9'' довели судей до слез: мощное видео
Участники ''Голосу країни-9'' довели судей до слез: мощное видео

"Вы как хирурги - вскрываете душу", - отметил в своем комментарии Потап. При этом продюсер похвалил не только конкурсантов, но и их наставника, который не смог сдержать слез.

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Когда же пришло время выбирать, на проекте Monatik решил оставить Магадену. При этом шоу не покинул и Александр. Его в свою команду "похитил" Дан Балан.

Как сообщалось ранее, продюсер Потап и молдавский певец Дан Балан, судьи вокального проекта "Голос країни-9", серьезно повздорили в ходе 8 выпуска, который прошел 10 марта в эфире телеканала "1+1".

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Тема
Голос країни
Персона
Monatik
Место
Украина
Теги
телеканал 1+1Голос країни-9видеошоу
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