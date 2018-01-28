"Голос країни-8": участник шоу восхитил судей рок-исполнением песни Тины Кароль

Участник популярного вокального шоу "Голос країни", восьмой сезон которого стартовал в воскресенье, 28 января, сумел расположить к себе всех судей роковым исполнением песни Тины Кароль (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Видео его выступления было опубликовано на YouTube-канале проекта.

Работник одного из киевских театров Дмитрий Самко, спев песню известной украинской певицы, звездного тренера шоу "Голос країни" Тины Кароль под названием "Перечекати", развернул к себе всех четырех судей проникновенным исполнением.

Скриншот из видео YouTube

"Вы растопили мое сердце", - похвалила Тина музыканта, пригласив его к себе в команду, однако Дмитрий предпочел работать с другим звездным судьей - Сергеем Бабкиным.

Пользователи сети также прониклись пением Дмитрия и отметили, что даже не думали о том, что песни Тины Кароль могут хорошо звучать в роковой версии.

Как сообщал "Обозреватель", в восьмом сезоне вокального проекта "Голос країни" примет участие олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени.