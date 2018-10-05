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Убитые горем: опубликованы фото скорбящих Пугачевой и Галкина с похорон Карцева

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В сети опубликовали снимки скорбящей примадонны Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина с похорон знаменитого артиста, сатирика Романа Карцева.

Траурное мероприятие состоялось в четверг, 4 октября. На нем были замечены многие звезды, в том числе легенда российской эстрады со своим мужем, которые искренне горевали по случаю смерти известного юмориста. Снимки опубликовало издание Дни.Ру.

Алла и Максим пришли на прощальную церемонию только в середине мероприятия. Они сразу же подошли к вдове Карцева, а также возложили цветы к его гробу. Кроме этого, примадонна попросила у усопшего прощения за все разногласия.

Убитые горем: опубликованы фото скорбящих Пугачевой и Галкина с похорон Карцева

Пугачева и Галкин на похоронах Карцева

Дни.Ру

После прощальной речи примадонна и Галкин также пообщались с близким другом умершего артиста Михаилом Жванецким и покинули мероприятие.

Убитые горем: опубликованы фото скорбящих Пугачевой и Галкина с похорон Карцева

Пугачева и Галкин на похоронах Карцева

Дни.Ру

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Убитые горем: опубликованы фото скорбящих Пугачевой и Галкина с похорон Карцева

Пугачева и Галкин на похоронах Карцева

Дни.Ру

Убитые горем: опубликованы фото скорбящих Пугачевой и Галкина с похорон Карцева

Пугачева и Галкин на похоронах Карцева

Дни.Ру

Напомним, на похоронах Романа Карцева Пугачева произнесла душещипательную речь, которая растрогала всех присутствующих. Она назвала артиста своим братом, а также отметила, что он многое сделал для нее.

Пугачева и Галкин на похоронах Карцева

Пугачева и Галкин на похоронах Карцева

Дни.Ру

Как сообщал OBOZREVATEL, известный актер, юморист Роман Карцев умер во вторник, 2 октября в возрасте 79 лет. Артист долгое время боролся с сердечной недостаточностью и последний месяц жизни провел в больнице, пребывая в тяжелом состоянии. Причиной смерти, вероятно, стал инфаркт.

Персоны
Алла ПугачеваМаксим Галкин
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