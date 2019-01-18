''У всех нормальные отцы, а мой...'' Сын пристыдил Нагиева за фото без штанов

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев возмутил пользователей фотографией, на которой он спустил штаны. Сын артиста бурно отреагировал на выходку отца.

Так, Кирилл Нагиев под провокационным снимком в Instsgram-аккаунте Дмитрия оставил комментарий с жалобами на действия звездного отца, пишут "Дни.Ру".

"У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает. Как мне быть?" – высказался Кирилл.

Дмитрий и Кирилл Нагиевы 24СМИ

Отметим, что спустя несколько часов после публикации откровенной фотографии Дмитрий Нагиев удалил снимок. Вместо него он выложил селфи и написал:

Дмитрий Нагиев Скриншот из Instagram

Дмитрий Нагиев Скриншот из Instagram

"И поругали, и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам мазохистам-сладкоежкам, это только нравится".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Нагиев рассказал, как пережил болезненные проблемы со здоровьем, которые застали его врасплох на съемочной площадке.

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