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У всех на глазах! Холостяк Добрынин доведет девушек до слез в седьмом выпуске

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В пятницу, 19 апреля, состоится седьмой выпуск романтического шоу "Холостяк-9".

Главный герой Никита Добрынин доведет девушек до слез откровенным поступком (чтобы посмотреть анонс, проскролльте до конца страницы).

Участницы отправятся с Холостяком в романтическую поездку во Францию, но в аэропорту Парижа хорошее настроение резко улетучится. Никита позовет одну девушку на свидание, а остальных бросит по месту прибытия.

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Также в Бордо Добрынин устроит общее свидание. Но прекрасный вечер превратится для девушек в болезненное испытание и драму. Ведь Никита будет целоваться с конкуренткой прямо у них на глазах.

Ради кого главный герой бросит девушек в аэропорту, и с кем он вызовет ревность и слезы у девушек, узнайте в нашем материале 19 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
Холостяк-9
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