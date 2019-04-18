У всех на глазах! Холостяк Добрынин доведет девушек до слез в седьмом выпуске

В пятницу, 19 апреля, состоится седьмой выпуск романтического шоу "Холостяк-9".

Главный герой Никита Добрынин доведет девушек до слез откровенным поступком (чтобы посмотреть анонс, проскролльте до конца страницы).

Участницы отправятся с Холостяком в романтическую поездку во Францию, но в аэропорту Парижа хорошее настроение резко улетучится. Никита позовет одну девушку на свидание, а остальных бросит по месту прибытия.

Также в Бордо Добрынин устроит общее свидание. Но прекрасный вечер превратится для девушек в болезненное испытание и драму. Ведь Никита будет целоваться с конкуренткой прямо у них на глазах.

Ради кого главный герой бросит девушек в аэропорту, и с кем он вызовет ревность и слезы у девушек, узнайте в нашем материале 19 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.

К 7 выпуску в проекте осталось семь участниц. В шестом выпуске девушек ждало испытание: на проект пришли три конкурентки. Они оказались экспертами, которые шпионили ради Добрынина.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!