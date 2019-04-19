"У тебя украинский говор": экс-невеста Козловского рассказала, как ее травили в Москве

Блогер и телеведущая, звезда одного из сезонов украинского "Холостяка" Рамина Эсхакзай, экс-невеста украинского поп-певца Виталия Козловского рассказала о том, как пыталась построить карьеру актрисы в Москве и столкнулась с публичной травлей из-за того, что она – украинка.

Так, в интервью для шоу "Слава +" она поделилась личной историей, из-за которой позже впала в депрессию. Выпуск шоу опубликован в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Рамина около двух лет назад, после расставания с Козловским уехала из Киева в Россию. Для того, чтобы там обустроить свою жизнь и карьеру, она в Украине продала машину. После переезда девушка пошла учиться на актерские курсы, однако во время обучения столкнулась с неприятностями и предвзятым отношением из-за того, что она – украинка.

Так, одна из преподавательниц буквально "затравила" блогершу из-за украинского говора. После окончания курсов Рамине поставили необоснованно низкий балл, что ее расстроило и "выбило из колеи".

"Мне настолько надоела ситуация, которая сложилась вокруг "Холостяка" и Виталия Козловского, что я решила свалить в Москву. Нашла там актерские курсы и пошла учиться. Училась каждый день с утра до вечера. После курсов у меня была депрессия, они подавляли мою веру в себя", – поделилась телезвезда.

"Там учились люди с высшим актерским образованием, а в Москве есть прикол, что если ты окончил один из пяти вузов – ты крутой. А я из Украины, мне было сложно. В Киеве у меня была машина, и известность рядом с Козловским, а тут я продала машину, ездила на метро, все делала сама. Комфорта не было. Плюс к этому, хоть я разговариваю на русском языке, меня упрекали в украинском говоре. Других подбадривали, а в меня совершенно не верили", – продолжила жаловаться экс-невеста украинского певца.

Рамина Эсхакзай у Славы Демина YouTube

Помимо этого, она уточнила, что по окончанию курсов ей поставили необъективно низкий балл, и есть вероятность того, что так поступили именно из-за ее украинского происхождения.

"Мне вообще поставили тройку, такой низкий балл был только у двух людей. Это меня расстроило, потому что я приехала реализовывать свою мечту а мне сказали "стоп, ты не талантливая, у тебя украинский говор и вообще чего ты хочешь?". Я лежала дома, я жрала, ходила на массовки. Зато сейчас мне деньги идут именно из Москвы", – подытожила Рамина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский встречались в 2017 году. После расставания с Раминой у певца наступил нелегкий период, который он переживал в Instagram стихами и грустными фото. Однако позже Козловский выпустил новый клип, по сюжету которого он воссоединяется с любимой после расставания.

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