У самой сексуальной певицы на земле "передоз": лучшие фото красотки

Самая сексуальная певица, американская звезда Деми Ловато была госпитализирована после передозировки наркотиками.

В СМИ появилась информация, что артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за чрезмерного употребления героина, однако эту информацию в ее окружении не подтвердили. В настоящее время исполнительница пришла в себя и ее жизнь вне опасности.

Как известно, в 2016 году Деми Ловато была признана самой сексуальной певицей на земле и она по сей день продолжает соответствовать этому званию. OBOZREVATEL предлагает побдборку самых ярких фотографий красотки.

Деми Ловато

Так, Деми попала в престижный рейтинг What Is Sexy?, составленный компанией Victoria’s Secret. Ловато оказалась в компании таких знаменитостей, как Дженнифер Лопес, Керри Вашингтон и София Вергара.

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 12 Июл 2018 в 2:47 PDT

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 10 Июл 2018 в 11:03 PDT

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 4 Июл 2018 в 1:27 PDT

Помимо эффектной внешности у Деми Ловато также весьма активная социальная позиция. Артистка является борцом за права представителей сексуальных меньшинств. Она участвует и является организатором многих массовых акций, а 2 апреля 2016 года Деми вручили награду GLAAD Vanguard Award за защиту прав ЛГБТ-сообществ.

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 27 Июн 2018 в 11:41 PDT

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Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 6 Июн 2018 в 1:53 PDT

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 23 Май 2018 в 6:52 PDT

Несмотря на то, что Ловато - весьма эпатажный персонаж в мировом шоу-бизнесе, 25-летняя девушка предпочитает не обсуждать свою личную жизнь и не рассказывает о своих романах.

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 16 Май 2018 в 6:45 PDT

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 11 Май 2018 в 9:58 PDT

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 14 Апр 2018 в 12:05 PDT

Напомним, также после инцидента с передозировкой, друзья 25-летней Деми заявили, что Ловато обязательно "поблагодарит всех за любовь, молитвы и поддержку", однако просит все же помнить о неприкосновенности частной жизни и воздерживаться от спекуляций.

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 27 Мар 2018 в 11:12 PDT

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 23 Мар 2018 в 9:52 PDT

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 21 Фев 2018 в 12:54 PST

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году Деми Ловато запретили въезд в Россию, так как она открыто призывала поддержать в РФ гомосексуализм.