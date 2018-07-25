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У самой сексуальной певицы на земле "передоз": лучшие фото красотки

1.3тЧитать новость на украинском

Самая сексуальная певица, американская звезда Деми Ловато была госпитализирована после передозировки наркотиками.

В СМИ появилась информация, что артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за чрезмерного употребления героина, однако эту информацию в ее окружении не подтвердили. В настоящее время исполнительница пришла в себя и ее жизнь вне опасности.

Как известно, в 2016 году Деми Ловато была признана самой сексуальной певицей на земле и она по сей день продолжает соответствовать этому званию. OBOZREVATEL предлагает побдборку самых ярких фотографий красотки.

Деми Ловато

Так, Деми попала в престижный рейтинг What Is Sexy?, составленный компанией Victoria’s Secret. Ловато оказалась в компании таких знаменитостей, как Дженнифер Лопес, Керри Вашингтон и София Вергара.

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Помимо эффектной внешности у Деми Ловато также весьма активная социальная позиция. Артистка является борцом за права представителей сексуальных меньшинств. Она участвует и является организатором многих массовых акций, а 2 апреля 2016 года Деми вручили награду GLAAD Vanguard Award за защиту прав ЛГБТ-сообществ.

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Несмотря на то, что Ловато - весьма эпатажный персонаж в мировом шоу-бизнесе, 25-летняя девушка предпочитает не обсуждать свою личную жизнь и не рассказывает о своих романах.

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Напомним, также после инцидента с передозировкой, друзья 25-летней Деми заявили, что Ловато обязательно "поблагодарит всех за любовь, молитвы и поддержку", однако просит все же помнить о неприкосновенности частной жизни и воздерживаться от спекуляций.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году Деми Ловато запретили въезд в Россию, так как она открыто призывала поддержать в РФ гомосексуализм.

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