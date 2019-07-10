У Путина решили наказать Катамадзе из-за отказа ездить в Россию

Российский сенатор Алексей Пушков предложил ограничить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе, которая уже и так отказалась туда ездить.

Об этом парламентарий сообщил в ходе заседания Совета Федерации 10 июля, передает агенство "Москва".

"На мой взгляд, заявление Катамадзе, которая утверждает, что ненавидит Россию, но при этом приезжает сюда выступать на концертах и зарабатывать деньги - является аморальным, циничным. В связи с этим предложил бы распространить на нее ограничительные меры по въезду в Российскую Федерацию и поступать так впредь с теми фигурами, независимо от общественного положения, которые будут выступать с русофобскими высказываниями", - заявил Пушков.

Нино Катамадзе 24СМИ

Его идею поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии, и заявила, что больше не собирается выступать в России.

В результате на артистку посыпалась критика. В частности, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев обозвал ее заявление "рекламной кампанией" и потребовал от жителей Грузии извинится перед РФ за события 2008 года.

Популярный певец Сосо Павлиашвили призвал не осуждать джазовую исполнительницу. Позже стало известно, что концерт Катамадззе в Москве так и не отменили.

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