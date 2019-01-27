''У психиатра давно были?'' Голую Волочкову раскритиковали за дерзкие фото

Российскую прима-балерину Анастасию Волочкову, любительницу опубликовать в сети откровенные фотографии, раскритиковали за новую порцию дерзких фото.

На личной странице в Instagram знаменитость вновь показалась голой, на этот раз лежа в снегу.

"Утром я решила искупаться в снегу, а не только в успехе", - прокомментировала фотографию Волочкова.

Под постом балерины собралось более 900 комментариев, в которых пользователи сети указали на ее "неадекватные" поведение и увлечения.

"Настя, вы снова голая, других увлечений нет кроме этих постов?", "Голая в снегу, голая в бане, голая всюду… у психиатра давно были?", "Вы пьяны?", "Настя, бросайте пить и шляться всюду голой", - указали под фото.

Подобным осуждениями балерина поддается довольно часто, очевидно, поэтому в своем посте Волочкова обратилась к интернет-критикам.

"Когда я пишу очень прямые слова открыто, весело, прикалываюсь зачастую над придурками, мне пишут, что я пьяна… Это действительно так. Я всегда пьяна успехом, любовью, радостью, чистым и свежим воздухом, позитивом, друзьями, свободой, роскошью, ароматом всегда даримых мне цветов, творчеством, юмором..." - указала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Волочкова в преддверии Нового года раскрыла секрет, который хранила достаточно долгое время. Танцовщица показала своего любимого человека.

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