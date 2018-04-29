У погибшего диджея Avicii нашлась тайная семья

Шведский диджей Avicii (Тим Берглинг), которого нашли мертвым 20 апреля в Омане, имел тайную семью.
Музыкант состоял в отношениях с чешской моделью Терезой Качеровой, которая рассказала об их связи в своем Instagram-аккаунте.
"Дорогой Тим, я провела последние дни в надежде, что проснусь или кто-то скажет, что это всё большая шутка, ужасная ошибка. Я думаю, что сейчас до меня дошло осознание того, что я больше тебя не увижу.
Я всегда настаивала на том, чтобы сохранять наши отношения в тайне, потому что я хотела, чтобы они были только НАШИМИ. Но я думала, что если соберусь поделиться этим с миром, то только когда буду беременна нашим ребенком.
Мы так и не досмотрели "Гарри Поттера". Я так и не убедила тебя, что нашу дочь будут звать Серафина. Ты так и не закончил свой рукав, где должен был быть мой портрет.
Avicii
Я называла тебя ангелочком. Но я и представить не могла, как скоро ты станешь одним из них. Последние слова, которые ты мне сказал, были "я люблю тебя". Ну, я люблю тебя. Так же сильно, как ты любишь мексиканскую колу..." - написала девушка.
Как следует из публикации, Берглинг стал отчимом Луки, маленького сына модели. В соцсетях Качеровой оказалось много совместных фотографий пары с ребенком.
Tim and Lucas had just stepped out. I️ feel like Luka now. *** CLARIFICATION: This was taken MONTHS ago. It is in no way a SAD video - Tim was only stepping out for a few hours. It’s a video that shows how purely and innocently my son LOVED Tim. And Tim loved him back the same way. I would find them sitting under a blanket together in what Luka called a “house” for so long that Tim was sweating but wouldn’t quit playing until Luka decided the game was over. I wasn’t allowed in these “houses” and would get my leg slapped by Luka if I tried to weasel it in with the men in there. ***
Как сообщал "Обозреватель", недавно родственники Avicii опубликовали заявление, в котором намекнули, что он мог совершить самоубийство.