"У нее там бизнес": российский певец отреагировал на слова Вайкуле о Крыме

Певица Лайма Вайкуле, которая наделала шуму в сети своей категоричной позицией по Крыму, является гражданкой Латвии, поэтому осуждать ее за высказывание об аннексированном Россией полуострове не никакого смысла.

Такое мнение российский певец и композитор Юрий Лоза в беседе с журналистами РИА "Новости" аргументировал тем, что артистка якобы просто переживает за свой бизнес в Латвии.

Юрий Лоза Фото: life.ru

"Лайма Вайкуле - гражданка Латвии. У нее там бизнес, фестиваль и так далее. Ей надо быть в хороших отношениях с латвийскими властями. Власти Латвии относятся к присоединению Крыма негативно. Зачем ей портить отношения со своими руководителями?" - заявил он.

"Если бы она была россиянкой, мы бы имели право что-то говорить по этому поводу. Но она жительница другой страны. Зачем ее осуждать? Не едет и не едет", - добавил Лоза.

Напомним, в СМИ вызвали резонанс слова латвийской знаменитости Лаймы Вайкуле. Во время одной из пресс-конференций в преддверии концерта артистка ответила на острый вопрос журналиста, заявив, что ни при каких условиях не согласится ехать в Крым.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что поддерживает выбор певицы Лаймы Вайкуле касательно аннексированного Россией полуострова.