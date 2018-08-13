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СпортLady

"У нее там бизнес": российский певец отреагировал на слова Вайкуле о Крыме

12.5тЧитать новость на украинском

Певица Лайма Вайкуле, которая наделала шуму в сети своей категоричной позицией по Крыму, является гражданкой Латвии, поэтому осуждать ее за высказывание об аннексированном Россией полуострове не никакого смысла.

Такое мнение российский певец и композитор Юрий Лоза в беседе с журналистами РИА "Новости" аргументировал тем, что артистка якобы просто переживает за свой бизнес в Латвии.

Юрий Лоза

Фото: life.ru

"Лайма Вайкуле - гражданка Латвии. У нее там бизнес, фестиваль и так далее. Ей надо быть в хороших отношениях с латвийскими властями. Власти Латвии относятся к присоединению Крыма негативно. Зачем ей портить отношения со своими руководителями?" - заявил он.

"Если бы она была россиянкой, мы бы имели право что-то говорить по этому поводу. Но она жительница другой страны. Зачем ее осуждать? Не едет и не едет", - добавил Лоза.

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Напомним, в СМИ вызвали резонанс слова латвийской знаменитости Лаймы Вайкуле. Во время одной из пресс-конференций в преддверии концерта артистка ответила на острый вопрос журналиста, заявив, что ни при каких условиях не согласится ехать в Крым.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что поддерживает выбор певицы Лаймы Вайкуле касательно аннексированного Россией полуострова.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Лайма ВайкулеЮрий Лоза
Место
Россия
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Gordon Yury
Gordon Yury
Как же жителей залесья пучит от того, что люди могут высказывать свои мысли и им за это ничего не будет! Почаще читайте ОБОЗРЕВАТЕЛЬ и будете знать правду о том, что постсоветское пространство думает о рашке и ее солнцеподобном карлике-главаре.
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
вот и кончился её фестивальный бизнес ... остались деревенские латышские посиделки и приглашённый маракевич
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СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Да тьфу на неё три раза! Надоела эта латышская зараза. :о))
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