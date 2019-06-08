"У меня была семья!" Потап сделал откровенное признание о романе с Каменских

Рэпер Потап объяснил, почему так долго скрывал романтические отношения с певицей Настей Каменских.
По его словам, для него это был очень решительный шаг, говорится в "Светской жизни".
"Это было очень трудно сделать, лично мне как мужчине, всему миру рассказать о том, кто она, что я ее так сильно люблю. Наконец-то упала завеса и нам стало так легко, хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени", - сказал Потап.
Он подчеркнул, что уже ничего не скрывает.
"Я люблю Настю Каменских, и я очень счастливый человек, пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично, мне стало настолько легко, потому что сейчас я честен перед собой и всеми", - пояснил Потап.
Потап и Настя
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из медового месяца.
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