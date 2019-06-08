ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
СпортLady

/Шоубиз

"У меня была семья!" Потап сделал откровенное признание о романе с Каменских

1.5тЧитать материал на украинском

Рэпер Потап объяснил, почему так долго скрывал романтические отношения с певицей Настей Каменских.

По его словам, для него это был очень решительный шаг, говорится в "Светской жизни".

"Это было очень трудно сделать, лично мне как мужчине, всему миру рассказать о том, кто она, что я ее так сильно люблю. Наконец-то упала завеса и нам стало так легко, хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени", - сказал Потап.

Новости
"Сколько секса!" Потап поделился эротическим фото Каменских

Он подчеркнул, что уже ничего не скрывает.

"Я люблю Настю Каменских, и я очень счастливый человек, пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично, мне стало настолько легко, потому что сейчас я честен перед собой и всеми", - пояснил Потап.

Потап и Настя

Потап и Настя

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel