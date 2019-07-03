У Маслякова забирают КВН через суд: в чем дело

Основатель КВН Александр Масляков, чье имя в последнее время регулярно фигурирует в финансовых скандалах, может лишиться прав на владение "Клубом веселых и находчивых".

О своем праве на "Клуб веселых и находчивых" и претензиях к Маслякову заявили представители одного из истинных создателей КВН — тележурналиста Сергея Муратова, пишет Super.

Несмотря на то, что сам Муратов ушел из жизни 4 года назад, у него осталась семья, к которой, по завещанию, достались исключительные авторские права.

Александр Масляков GlobalSib

Как стало известно, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака "КВН" у фирмы Александра Маслякова "АМИК". Представители семьи Муратова и бывший партнер Маслякова – Дмитрий Иванов, руководящий фирмой "Группа 7", собираются публично отстоять авторские права на КВН. Игра была придумана в 1961 году, и ее права принадлежали не Маслякову.

Истцов возмутил тот факт, что владельцем всех прав на "Клуб веселых и находчивых", согласно документу, попавшему в сеть, с 1986 года по нынешнее время провозгласил себя сам Александр Масляков.

Заявление уже приняли к производству – первые слушания громкого процесса состоятся в Москве в августе 2019 года

Сторона Маслякова отреагировала на это параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 миллиона рублей за использование товарного знака КВН в документальном фильме об истории легендарной телевизионной программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сына основателя КВН в России Маслякова, Александра Маслякова-младшего заподозрили в крупных денежных махинациях, связанных с популярной телеигрой. В сети обнародовали скандальное видео, на котором Масляков-младший складывает в свою сумку огромные пачки денег в кабинете на студии КВН.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.