"Ты же мать": Ким Кардашьян разозлила поклонников развратным фото

Знаменитая американская модель и телеведущая 37-летняя Ким Кардашьян похвасталась перед поклонниками новой эротической фотографией.

На снимке супермодель лежит на спине в откровенном купальнике со значками Chanel, который практически не закрывает грудь. Кадр Кардашьян опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Chanel vintage, давайте, пожалуйста, будем особенными", - подписала снимок звезда.

Мужская половина подписчиков оказалась в восторге от такого фото.

"Этот стиль бикини должен стать нормальным, спасибо, Ким, от всех мужчин", "Я люблю вас", - пишут восхищенные мужчины-поклонники артистки.

Однако подобное фото вызвало шквал критики и негативных комментариев со стороны женщин. Подписчицы упрекнули Кардашьян в том, что она мать и ее дети увидят эти снимки, когда вырастут.

"Тебе нужны подписчики, но ты же мама! Притормози немного! Так не необходимо!", "Отвратительно. Ты же мать", "Это уже слишком", "Это странно, что мне жаль детей Ким? Даже несмотря на то, что они смехотворно богаты", "Отвратительно", "Он (купальник, - ред.) маловат на тебя".

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