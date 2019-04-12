''Ты недостойна Украины'': MARUV взбесила сеть развратным шоу перед россиянами

Украинская певица MARUV, победительница Национального отбора на Евровидение-2019, похвасталась откровенным шоу в Москве, чем вызвала волну негодования пользователей сети.

На личной странице в Instagram артистка опубликовала серию фотографий из московского клуба "Известия-Hall", где выступила 6 апреля.

"Фото с большого лайв-шоу в Москве", — прокомментировала снимки артистка.

Пост исполнительницы вызвал неоднозначную реакцию ее фолловеров. В комментариях встречается много критики из-за решения MARUV зарабатывать в столице страны-агрессора.

"Фу, смотреть противно. А тебя еще половина страны поддерживала", "Ты недостойна Украины", "Там и оставайся", "Ну в Москве тебе всегда будут рады, особенно после Нацотбора. Может, стоит там остаться насовсем?" — указали под снимками певицы.

Фото: instagram.com/maruvofficial

Фото: instagram.com/maruvofficial

Фото: instagram.com/maruvofficial

Фото: instagram.com/maruvofficial

Фото: instagram.com/maruvofficial

Фото: instagram.com/maruvofficial

Фото: instagram.com/maruvofficial

Фото: instagram.com/maruvofficial

Напомним: победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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