МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

"Ты не в России живешь!" Украинская секс-бомба разозлила фанатов

Читать новость на украинском

Поп-исполнительница, секс-символ и экс-участница известной группы Nikita Даша Астафьева выругалась на украинском языке, однако возмутила фанатов не бранным словом, а допущенной ошибкой.

Видео звезда опубликовала в своем Instagram, где и развернулось активное обсуждение (чтобы посмотреть запись, доскрольте до конца).

"Цей український, бл*!" - отметила звезда на камеру.

Поклонники Астафьевой принялись ее исправлять.

"Не український, а українська. Українська мова. А вообще стыдно быть такой безграмотной, ты же не в России живешь", - написала tatiana_r_insta.

"Ця українська, бл..." - поправил ее комментатор с ником mur__murr.

Новости
"Чуть себя не похоронила": Астафьева рассказала о жесткой травле в школе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева удивила эротической выходкой на концерте.

Персона
Даша Астафьева
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
51
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги