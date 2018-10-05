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СпортLady

Twenty One Pilots выпустили долгожданный альбом: когда приедут в Украину

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Американская группа Twenty One Pilots в преддверии сольного концерта в Украине выпустила долгожданный студийный альбом "Trench".

Новый диск собрал 14 песен, включая ранее выпущенные синглы "Jumpsuit", "Nico and the Niners", "Levitate" и "My Blood". "Trench" стал пятым альбомом Twenty One Pilots и первой полноформатной работой за три последних года.

Twenty One Pilots выпустили долгожданный альбом: когда приедут в Украину

Фото: torredevigilancia.com

Предшественником альбома "Trench" был по-настоящему прорывной релиз "Blurryface". Успех его оказался настолько большим, что Twenty One Pilots откатали с диском целых два мировых тура. Летом 2017 года дуэт взял перерыв на год, чтобы отдохнуть и записать новую пластинку.

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Новоиспеченный "Trench" музыканты презентуют в Киеве 30 января 2019 года во Дворце Спорта. Столица Украины станет первым городом Европы, который услышит новый альбом Twenty One Pilots вживую.

На данном этапе "Trench" доступен для прослушивания на сервиса Google Play Music, Apple Music, Deezer и Spotify.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британцы Years & Years привезут в Украину один из лучших поп-альбомов года.

Место
США
Объект
музыка
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