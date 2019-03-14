"Твоя грудь лучше!" Седокова восхитила фанатов пышными формами

Эпатажная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и работает в России удивила фанатов новым фото. На нем она позирует в платье с глубоким декольте держа в руках персики и банки со сгущенным молоком.

Так, пользователи сети обратили внимание на пышные формы артистки, а в особенности на ее грудь. Снимки Седокова разместила на своей странице в Instagram.

"Грудь то такая у тебя от сладкого?", "Сгущенка хорошо, но твоя грудь лучше", "Что на груди рассыпано?", - пишут в комментариях к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонница подарила Седоковой портрет, изобразив ту самую часть тела, которую певица так любит всем показывать.

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