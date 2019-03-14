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"Твоя грудь лучше!" Седокова восхитила фанатов пышными формами

1.1тЧитать материал на украинском

Эпатажная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и работает в России удивила фанатов новым фото. На нем она позирует в платье с глубоким декольте держа в руках персики и банки со сгущенным молоком.

Так, пользователи сети обратили внимание на пышные формы артистки, а в особенности на ее грудь. Снимки Седокова разместила на своей странице в Instagram.

"Твоя грудь лучше!" Седокова восхитила фанатов пышными формами
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"Твоя грудь лучше!" Седокова восхитила фанатов пышными формами
"Твоя грудь лучше!" Седокова восхитила фанатов пышными формами

"Грудь то такая у тебя от сладкого?", "Сгущенка хорошо, но твоя грудь лучше", "Что на груди рассыпано?", - пишут в комментариях к фото.

"Твоя грудь лучше!" Седокова восхитила фанатов пышными формами
"Твоя грудь лучше!" Седокова восхитила фанатов пышными формами
"Твоя грудь лучше!" Седокова восхитила фанатов пышными формами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонница подарила Седоковой портрет, изобразив ту самую часть тела, которую певица так любит всем показывать.

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