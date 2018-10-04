Тупак Шакур жив? Появилась невероятная новость о легендарном рэпере

Сын влиятельного американского хип-хоп-продюсера Шуга Найта, Шуг Найт-младший, показал доказательства того, что легендарный рэпер Тупак Шакур может быть жив.

Так, Найт разместил в соцсети несколько постов, в которых утверждает, что знаменитый рэп-исполнитель избежал смерти. Он также опубликовал фотографии "постаревшего" Шакура, на которых тот запечатлен с артистами 50 Cent и Бейонсе. Снимки опубликованы в Instagram.

"Тупак никогда не покидал нас. Они придут за мной рано или поздно. Я сделал это для вас всех", - написал Шуг и приложил скриншот переписки с неизвестным, в которой тот утверждает, что "Найт сказал слишком много" и настало его "время уйти".

В социальной сети сын продюсера рассказал, что Шакур в настоящее время живет в Малайзии и имеет там семью.

Отметим, отец Шуга Найта-младшего лично знал Тупака. Продюсер был в конце сентября 2018 года приговорен к 28 годам тюрьмы: его обвинили в умышленном наезде на двух человек в январе 2015 года. По некоторым версиям, Шуг Найт связан с убийствами Тупака, который был застрелен в 1996 году, и другого рэпера, Notorious B.I.G, он же Бигги.

Скриншот переписки с угрозами Шугу Найту Instagram @sugejknight

Напомним, ранее ходили слухи, что рэпер Тупак Шакур жив и проживает на Кубе. Об этом заявил Майкл Найс, телохранитель музыканта. По словам Найса, была организована целая операция по подмене тел и вывозу исполнителя, в которой участвовал Фидель Кастро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2018 года на американском телевидении раскрыли невероятную информацию о таинственном убийстве Тупака Шакура спустя более чем 20 лет.