"Туда все летят": известный на Западе клипмейкер расхвалил Киев

Известный казахский режиссер Айсултан Сеитов, который работает с американскими звездами, рассказал об опыте работы в Киеве и поделился своими впечатлениями о городе.

Он отметил, что столица Украины — это очень концептуальное место. Об этом Сеитов рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.

Скриншот из видео

"Киев — это сверхконцептуальное место, туда все летят. Я работал один раз в Киеве, это офигенное место для съемок. Рад, что у них все запустилось, что столько людей у них снимают. Офигенно", — сказал Айсултан.

Он привел в пример клип Майли Сайрус на песню Nothing Breaks Like a Heart, который она презентовала в конце ноября 2018 года. Кроме того, клип The Weeknd, который, по словам Айсултана, еще не вышел — тоже снимался в украинской столице.

Как ранее писал OBOZREVATEL, британские рокеры Bring Me The Horizon представили в сети яркий клип к новой песне "MANTRA", который сняли в Киеве.

